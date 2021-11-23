"Динамо" вдруге обіграло "Баварію" у єврокубку (відео)

Юнацька команда киян дивує.

У вівторок, 23 листопада, "Динамо" U-19 провело матч 5-го туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 проти команди "Баварії". Зустріч відбулася у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

За "Біло-синіх" голами відзначилися Олександр Яцик та Володимир Бражко, який реалізував 11-метровий удар. У "Баварії" гол на рахунку Біньяміна Дібрані, який відзначився у компенсований час.

Відеоогляд матчу "Динамо" U-19 — "Баварія" U-19:

Додамо, що кияни вийшли на перше місце у квартеті Е та випереджають "Бенфіку" на одне очко, "Барселона" йде на третій позиції, а "Баварія" з 0 очок — остання.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі Е Юнацької ліги УЄФА

Цікаво, що "динамівці" двічі обіграли мюнхенців у поточному розіграші єврокубку. У першому колі "Біло-сині" розгромили "Червоних" з рахунком 0:4.

"Телеграф" нагадує, що 23 листопада о 19:45 у Києві розпочнеться матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Баварія". Цей поєдинок можна буде подивитися у прямому ефірі. До речі, букмекери не на боці киян у цьому протистоянні.