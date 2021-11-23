Укр

"Динамо" во второй раз обыграло "Баварию" в еврокубке (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
75
"Динамо" U-19 Новость обновлена 23 ноября 2021, 18:57
"Динамо" U-19

Юношеская команда киевлян удивляет.

Во вторник, 23 ноября, "Динамо" U-19 провело матч 5-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22 против команды "Баварии". Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

За "Бело-синих" голами отметились Александр Яцик и Владимир Бражко, который реализовал 11-метровый удар. У "Баварии" гол на счету Биньямина Дибрани, который отметился в компенсированное время.

Видеообзор матча "Динамо" U-19 — "Бавария" U-19:

Добавим, что киевляне вышли на первое место в квартете Е и опережают "Бенфику" на одно очко, "Барселона" идет на третьей позиции, а "Бавария" с 0 очков — последняя.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе Е Юношеской лиги УЕФА
Турнирное положение команд в группе Е Юношеской лиги УЕФА

Примечательно, что "динамовцы" дважды обыграли мюнхенцев в текущем розыгрыше еврокубка. В первом круге "Бело-синие" разгромили "Красных" со счетом 0:4.

"Телеграф" напоминает, что 23 ноября в 19:45 в Киеве начнется матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Бавария". Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире. К слову, букмекеры не на стороне киевлян в этом противостоянии.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Бавария
Сколько стоит у мошенников пленный боец?
Украина
"Ваш сын в плену – вернем за выкуп" – как мошенники пытаются заработать на чувствах близких
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сколько стоит у мошенников пленный боец?
"Ваш сын в плену – вернем за выкуп" – как мошенники пытаются заработать на чувствах близких
Дата публикации
Категория
Аллин Власенко был наставником для многих известных дирижеров
Умер дирижер Национальной оперы Украины
Дата публикации
Категория
Карантин в Украине
На финише "красной" зоны: где в Украине ослабят карантин и введут ограничения
Дата публикации
Категория
Снег
Часть Украины накроет снегом: синоптики рассказали, где ждать 10-градусные морозы (карта)
Дата публикации
Категория
Украина может получить от Штатов минометы, ракеты и вертолеты
В Украину на фоне угрозы вторжения РФ собрались военные советники США: что известно