"Динамо" во второй раз обыграло "Баварию" в еврокубке (видео)

Юношеская команда киевлян удивляет.

Во вторник, 23 ноября, "Динамо" U-19 провело матч 5-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22 против команды "Баварии". Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

За "Бело-синих" голами отметились Александр Яцик и Владимир Бражко, который реализовал 11-метровый удар. У "Баварии" гол на счету Биньямина Дибрани, который отметился в компенсированное время.

Видеообзор матча "Динамо" U-19 — "Бавария" U-19:

Добавим, что киевляне вышли на первое место в квартете Е и опережают "Бенфику" на одно очко, "Барселона" идет на третьей позиции, а "Бавария" с 0 очков — последняя.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе Е Юношеской лиги УЕФА

Примечательно, что "динамовцы" дважды обыграли мюнхенцев в текущем розыгрыше еврокубка. В первом круге "Бело-синие" разгромили "Красных" со счетом 0:4.

"Телеграф" напоминает, что 23 ноября в 19:45 в Киеве начнется матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Бавария". Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире. К слову, букмекеры не на стороне киевлян в этом противостоянии.