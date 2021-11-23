"Динамо" во второй раз обыграло "Баварию" в еврокубке (видео)
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Юношеская команда киевлян удивляет.
Во вторник, 23 ноября, "Динамо" U-19 провело матч 5-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22 против команды "Баварии". Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
За "Бело-синих" голами отметились Александр Яцик и Владимир Бражко, который реализовал 11-метровый удар. У "Баварии" гол на счету Биньямина Дибрани, который отметился в компенсированное время.
Видеообзор матча "Динамо" U-19 — "Бавария" U-19:
Добавим, что киевляне вышли на первое место в квартете Е и опережают "Бенфику" на одно очко, "Барселона" идет на третьей позиции, а "Бавария" с 0 очков — последняя.
Турнирное положение команд:
Примечательно, что "динамовцы" дважды обыграли мюнхенцев в текущем розыгрыше еврокубка. В первом круге "Бело-синие" разгромили "Красных" со счетом 0:4.
"Телеграф" напоминает, что 23 ноября в 19:45 в Киеве начнется матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Бавария". Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире. К слову, букмекеры не на стороне киевлян в этом противостоянии.
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