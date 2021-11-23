"Джокер" Луческу сработал, но этого не хватило: "Динамо" под снегопадом с боем уступило "Баварии" (видеообзор)

"Динамо" вновь проиграло "Баварии", а Гармаш опять забил, выйдя на замену.

Во вторник, 23 ноября, киевское "Динамо", которое угодило в скандал после победы над "Черноморцем" (1:6), принимало "Баварию" в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Встреча проходила в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

В Киев пришел первый снег, который повлиял и на перипетии игры. На заснеженном НСК "Олимпийский" киевляне смотрелись достойно, однако в первом тайме удача была на стороне мюнхенцев. Уже на 14-й минуте после отскока от Забарного Роберт Левандовски красивым ударом через себя поразил нижний угол ворот Бущана. А под занавес первого тайма Кинглси Коман расстрелял ворота "Бело-синих" после скидки Мюллера. Киевляне смотрелись здорово и создали несколько убойных моментов, к примеру, Шапаренко необъяснимым образом не стал бить в пустой угол ворот Нойера с пары метров, а в первом тайме вратарь гостей промазал по мячу, который в итоге попал в штангу. Кроме того, на ход встречи повлияло и решение турецкого рефери Халила Мелера, который не поставил пенальти после падения Буяльского в штрафной при счете 0:1. На 70-й минуте вышедший на замену Денис Гармаш после передачи Цыганкова забил первый гол "Динамо" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. К сожалению, добиться большего киевляне не сумели.

"Динамо" — "Бавария" 1:2

Голы: Гармаш 70ʼ - Левандовски 14ʼ, Коман 42ʼ

Полный видеообзор встречи:

"Телеграф" напоминает, что в первом круге "Бавария" поиздевалась над "Динамо" в Мюнхене, забив 5 безответных мячей. По итогам 5-и туров киевляне с одним набранным очком занимают последнее место в группе Е. Мюнхенцы выиграли квартет и весной сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне уже не смогут побороться за выход в плей-офф ЛЧ, однако в случае неудачи "Бенфики" в поединке с "Барселоной" "Бело-синие" в последнем туре попытаются зацепиться за путевку в плей-офф Лиги Европы.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Отметить, 23 ноября, юношеская команда "Динамо" во второй раз в сезоне обыграла "Баварию".