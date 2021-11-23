Укр

Луческу нашел крайнего в поражении "Динамо" от "Баварии"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Мирча Луческу Новость обновлена 23 ноября 2021, 23:24
Мирча Луческу

Тренер "Динамо" опять недоволен судейством.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференции после поражения киевлян от "Баварии" (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов остался недоволен судейством.

В середине первого тайма случился спорный эпизод у ворот мюнхенцев. Виталий Буяльский ворвался в штрафную площадь, где Люка Эрнандес сзади коснулся украинского футболиста, но арбитр принял решение не назначать пенальти.

"В данном матче "Динамо" проиграло 1:2, но арбитр не назначил пенальти, не забываем. К топам всегда другое отношение от бригады арбитров, судьи привыкли их защищать. Я уже давно в курсе этого, сегодняшний момент это лишний раз только подтвердил. "Динамо" не заслуживало поражения в данной встрече", — цитирует Луческу FanDay.

"Динамо" с одним очком продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице, у мюнхенцев — 15 очков и первое место.

Ранее "Телеграф" публиковал расклады, которые выгодны "Динамо" в группе.

Теги:
#ФК Бавария #Мирча Луческу #Лига Чемпионов #ФК Динамо (Киев)
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