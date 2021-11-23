Укр

"Динамо" - "Бавария": какой результат оставит шансы киевлянам на евровесну

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Важный для киевлян матч - уже во вторник Новость обновлена 23 ноября 2021, 08:03
Важный для киевлян матч - уже во вторник

Надо обязательно набирать очки.

Во вторник киевское "Динамо" проведет матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Телеграф" в одном материале собрал все возможные расклады, которые выгодны и не очень украинскому клубу, накануне игры с немцами.

Турнирная ситуация в группе "Динамо"
Турнирная ситуация в группе "Динамо"

Победа "Динамо"

Любой выигрыш украинского клуба оставляет шансы украинского клуба на продолжение борьбы в Лиге Европы, а в случае поражения "Барселоны" в двух оставшихся играх даже на Лигу чемпионов. Чтобы весной сыграть в самом престижном еврокубке, динамовцам обязательно надо будет еще и выиграть в Португалии в матче с "Бенфикой", и тогда за счет дополнительных показателей бело-синие станут вторыми. С другой стороны при двух поражениях "Барселоны", если "Динамо" не обыграет "Бенфику", то так и останется на последнем месте.

Ничья в игре с "Баварией"

Здесь уже не все будет зависеть от динамовцев. Победа "Бенфики" над "Барселоной" автоматически завершит для "Динамо" евросезон, и встреча с португальцами станет простой формальностью. Да, можно будет красиво хлопнуть дверью, но глобального удовольствия это вряд ли принесет.

Поражение "Динамо"

Если украинский клуб все же уступит немцам, то надо рассчитывать на успех "Барселоны" в игре с "Бенфикой". Если в параллельной встрече будет зафиксирована даже ничья, то евросезон для "Динамо" также завершится во вторник.

Матч "Динамо" — "Бавария" пройдет в Киеве во вторник, 23 ноября. Начало — в 19.45.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне игры против "Баварии" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пожаловался на судейство.

Теги:
#ФК Бавария #Лига Чемпионов #ФК Динамо (Киев)
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