"Динамо" — "Баварія": який результат залишить шанси киянам на євровесну

Треба обов’язково набирати очки.

У вівторок київське "Динамо" проведе матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

"Телеграф" в одному матеріалі зібрав усі можливі розклади, які є вигідними і не дуже українському клубу, напередодні гри з німцями.

Турнірна ситуація у групі "Динамо"

Перемога "Динамо"

Будь-який виграш українського клубу залишає шанси українського клубу на продовження боротьби в Лізі Європи, а в разі поразки "Барселони" у двох іграх, що залишилися, навіть на Лігу чемпіонів. Щоб навесні зіграти у найпрестижнішому єврокубку, динамівцям обов’язково треба буде ще й виграти у Португалії у матчі з "Бенфікою", і тоді за рахунок додаткових показників біло-сині стануть другим. З іншого боку, при двох поразках "Барселони", якщо "Динамо" не обіграє "Бенфіку", то так і залишиться на останньому місці.

Нічия у грі з "Баварією"

Тут уже не все залежатиме від динамівців. Перемога "Бенфіки" над "Барселоною" автоматично завершить для "Динамо" євросезон, і зустріч із португальцями стане простою формальністю. Так, можна буде гарно грюкнути дверима, але глобального задоволення це навряд чи принесе.

Поразка "Динамо"

Якщо український клуб все ж таки поступиться німцям, то треба розраховувати на успіх "Барселони" у грі з "Бенфікою". Якщо в паралельній зустрічі буде зафіксовано навіть нічию, то євросезон для "Динамо" також завершиться у вівторок.

Матч "Динамо" — "Баварія" пройде у Києві у вівторок, 23 листопада. Початок – о 19.45.

Як раніше повідомляв "Телеграф", напередодні гри проти "Баварії" головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поскаржився на суддівство.