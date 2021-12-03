Букмекеры оценили шансы "Динамо" не опозориться против "Бенфики"

Первый матч в Киеве завершился нулевой ничьей.

В среду киевское "Динамо" проведет заключительным матч группового турнира Лиги чемпионов, лишившись всех шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Матч состоится в Лиссабоне в среду, 8 декабря. Начало игры — в 22.00.

Аналитики компании PariMatch однозначным фаворитом встречи считают хозяев. Коэффициент на победу "Бенфики" равен 1.32, на ничью — 5.00, а на успех "Динамо" — 11.00.

В то же время коэффициент на то, что "Динамо" не проиграет в Португалии, составляет 3.40.

После пяти туров "Динамо" с одним очком замыкает турнирную таблицу, а "Бенфика" с пятью очками занимает третье место и имеет шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужно побеждать киевлян и ожидать, что "Бавария" не проиграет "Барселоне".

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер "Динамо" Мирча Луческу может покинуть киевский клуб. Ему поступило предложение возглавить сборную Румынии. На данный момент окончательного решения еще нет. Среди претендентов на данную должность и сын "Мистера" — Разван Луческу.