"Бенфика" - "Динамо": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Лиссабонский коллектив принимает киевлян.

В среду, 8 декабря, "Динамо", которое после убедительной победы над "Вересом" (0:3) все же потеряло первую позицию в чемпионате Украины, проведет гостевой поединок с "Бенфикой" в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

"Телеграф" проведет текстовый онлайн игры, которая состоится на "Эштадиу ду Бенфика", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Поединок несет принципиальный характер только для "Бенфики", которая все еще борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов, а вот киевлянами уже ничего не светит с турнирной точки зрения. Однако громко хлопнуть дверьми все же украинская команда наверняка захочет. "Орлам" необходима только победа, а потому шансы у "Бело-синих" в контратаках явно будут.

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Игру "Бенфика" — "Динамо" можно посмотреть в Украине. К слову, букмекеры сделали неутешительный прогноз для киевлян на эту встречу.

Напомним, в первом круге Лиги чемпионов команды победителя не выявили, сыграв в Киеве по нулям.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины работает грузчиком в Луцке.