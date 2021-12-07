"Бенфика" - "Динамо": прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Динамо" проведет последний матч в ЛЧ в этом сезоне Новость обновлена 07 декабря 2021, 20:26
"Динамо" проведет последний матч в ЛЧ в этом сезоне

Лиссабонский коллектив принимает киевлян.

В среду, 8 декабря, "Динамо", которое после убедительной победы над "Вересом" (0:3) все же потеряло первую позицию в чемпионате Украины, проведет гостевой поединок с "Бенфикой" в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. 

"Телеграф" проведет текстовый онлайн игры, которая состоится на "Эштадиу ду Бенфика", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Поединок несет принципиальный характер только для "Бенфики", которая все еще борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов, а вот киевлянами уже ничего не светит с турнирной точки зрения. Однако громко хлопнуть дверьми все же украинская команда наверняка захочет. "Орлам" необходима только победа, а потому шансы у "Бело-синих" в контратаках явно будут.

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Игру "Бенфика" — "Динамо" можно посмотреть в Украине. К слову, букмекеры сделали неутешительный прогноз для киевлян на эту встречу

Напомним, в первом круге Лиги чемпионов команды победителя не выявили, сыграв в Киеве по нулям.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины работает грузчиком в Луцке.

Теги:
#Футбол #Лига Чемпионов #ФК Бенфика #ФК Динамо (Киев)
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