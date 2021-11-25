"Шахтер" и "Динамо" пробили дно в Европе: кто виноват и что будет дальше

Украинские гранды хороши лишь на внутренней арене.

Доигрались. 14 лет прошло с того момента, как и "Динамо", и "Шахтер" синхронно неудачно выступили в осенней части еврокубков, и теперь весну начнут не баталиями на международной арене, а сражениями против своих же фарм-клубов в чемпионате Украине. Провальное выступление в Европе натолкнуло высказать пару мыслей о том, что же не так в украинском футболе, виновата ли жеребьевка в столь неубедительном выступлении в этот раз и чего нам ждать дальше.

Сложная группа не может быть отговоркой, когда команда не играет в футбол

С Мирчей Луческу можно полностью согласиться: группа у киевлян в этот раз была не подарок, и "Динамо" уступает всем в классе. Но при этом в квартете у киевлян была лишь одна действительно топовая команда, если говорить о нынешнем положении вещей, — "Бавария". "Барселона" в своем нынешнем состоянии — не претендент ни на победу в чемпионате Испании, ни на успех в Лиге чемпионов, ни даже на серьезное достижение в Лиге Европы, куда каталонцы, скорее всего, отправятся.

У сине-гранатовых начался системный спад и глобальная перестройка, что в чемпионате доказали "Гранада", "Кадис", "Алавес", "Райо Вальекано" и "Сельта". Все эти клубы отбирали очки у "Барселоны". А "Динамо" — не смогло.

С другой стороны, а почему "Динамо" (постоянный участник еврокубков от Украины) было лишь в четвертой корзине, то есть, среди команд с самым низким рейтингом? Причина проста и довольно объективна: киевляне за последние четыре года так себе выступают на международной арене, и тут они могут винить лишь самых себя.

С таким же успехом можно говорить и о результативности команды. Ну не может клуб, который претендует на высокие места, забивать один мяч в пяти играх, а лучшим бомбардиром быть вчерашний опорный полузащитник. В этот раз "Динамо" в летнее трансферное окно пригласило в команду четверых игроков, которые должны/могли играть в атаке (Шкурин, Витиньо, Кулач и Рамирес), а тащить приходится Денису Гармашу. Есть где-то еще Владислав Супряга, который, по мнению руководства киевлян, стоит порядка 15 миллионов евро, но вообще не забивает. Даже в УПЛ.

"Шахтеру" с жеребьевкой не повезло еще больше, но "Шерифу" уступать все равно нельзя было

Возможно, непопулярное мнение, но у "Шахтера" изначально расклады были значительно хуже, чем у вечного соперника. Явный аутсайдер в лице команды из Тирасполя свою порцию фарта использовал на полную, заработав шесть очков на старте. Уже в первом туре "Шериф" дома подлил масла в огонь, обыграв дончан 2:0, а потом на выезде прихлопнул "Реал" (2:1). У Де Дзерби не было права проигрывать молдаванам, а эмоциональный итальянец на групповом турнире дебютировал из рук вон плохо. По встречам с "Интером" и "Реалом" было очевидно, что там рассчитывать на много очков сложно. Как итог, то же одно очко и тот же один забитый мяч.

Матчи "Шахтера" с "Монако" - не худшее в нынешнем сезоне

Нынешний "Шахтер", как и "Барселона", находится на стадии перестройки. Пришел новый тренер, приехали три новых футболиста, за которых в сумме было заплачено больше 40 миллионов евро, и команда учится играть в немного другой футбол. Это ни в коем случае не будет оправданием, почему дончане были настолько плохи. Как и травмы двух ведущих форвардов (Траоре и Мореса). Если клуб выходит в Лигу чемпионов, то кадровые проблемы — это уже отговорки для бедных, значит, нужно было лучше комплектовать состав.

Чего ждать дальше

Пока сложно сказать, а в наших реалиях играть в угадайку особо и не хочется. Впервые за очень много лет украинский клуб в следующем сезоне не получит прямой путевки в групповой турнир Лиги чемпионов. Серебряному призеру УПЛ придется проходить сразу три раунда квалификации, а победителю — два. Вероятно, на всех этапах украинские клубы будут в числе сеяных команд, вот только гарантии 100%-го прохода это все равно не дает.

В следующем сезоне пробиться в Лигу чемпионов будет сложнее

Нынешнее положение в таблице коэффициентов УЕФА как раз благодаря "Динамо" и "Шахтеру" еще не такое плачевное, как могло бы быть на самом деле. Стабильности от "Зари" ждать не стоит, а другие две команды, которые попадают в еврокубки, просто отбывают номер и зачастую вылетают на первых стадиях квалификации, принося в "копилку" страны какие-то копеечные цифры. Уже понятно, что и через год прямого места в Лиге чемпионов ждать не стоит, а через два все может быть куда печальнее.

Слабость УПЛ сказывается на выступлениях в еврокубках

Ни для кого, наверное, не секрет, что элита украинского футбола сейчас переживает не лучшие времена. "Динамо" и "Шахтеру" просто не с кем соревноваться внутри страны. Да, можно вспомнить, как два сезона назад "Заря" с "Десной" навязали борьбу "горнякам" и едва не лишили дончан Лиги чемпионов, но это, скорее, история о неубедительности именно оранжево-черных в конкретный момент, а не силе и мощности конкурентов.

Отсутствие конкуренции, как итог, приводит к тому, что и "Динамо", и "Шахтеру" просто нереально подстроиться под ритм команд в Лиге чемпионов. Ну не привыкли они, что их могут 90 минут прессинговать, что надо бегать и работать на протяжении всей игры, а не ходить по полю и играть в свое удовольствие после того, как на 30 минуте счет уже 3:0 и все под контролем. Многие сейчас могут возразить, что в 90-е у "Динамо" конкуренции было еще меньше.

"Динамо" 90-х годов прошлого века

Это правда, тогда перевесы киевлян над ближайшими соперниками порой доходили до неприличного. Вот только есть один нюанс — уровень игроков того "Динамо" и их физическая подготовка позволяли играть с грандами на равных и рубиться. Сейчас же от тренеров наших команд (и даже сборной) часто приходится слышать, что к 60-й минуте лидеры просят замену, потому что в высоком темпе долго работать они просто не готовы. В борьбе, желании и готовности украинские клубы и в нулевые годы ни в чем не уступали сопернику. Вот только за последние 15 лет уровень физподготовки там сделал три шага вперед, а наш, в лучшем случае, остался стоять на месте.

Украинские клубы не хотят и не умеют заработать, а без круговорота денег развития ждать не стоит

Не менее важная проблема — финансовая. Все мы понимаем, в каких реалиях живет страна, и бизнесу, да и рядовому болельщику сейчас не до футбола в первую очередь. Но куда важнее, что клубы сами не хотят зарабатывать. В этом материале нарочно опустим "Динамо" и "Шахтер", у которых есть какая-то тактика и они ее придерживаются. Дальше — мрак.

То, что клубы не умеют делать шоу на матчах, это одно. Когда-то, наверное, мы к этому дойдем. Куда важная проблема — отсутствие трансферов как таковых, как итог, практически нулевой уровень легионеров.

Расцвет украинского футбола в нулевые годы произошел, в том числе, как раз из-за того, что украинские клубы начали засматриваться на иностранные рынки и приглашать легионеров. И делали это не только "Динамо" и "Шахтер", а каждый клуб Высшей лиги имел в своем составе футболистов из-за рубежа. В один момент это даже стало причиной введения лимита на легионеров, который действует и сейчас, но нужен лишь одному "Шахтеру", у других иностранцев столько просто нет. Никто не спорит, что уровень приезжих игроков был разный, но среди них случались настоящие диаманты.

Взять, к примеру, "Волынь", где всегда была уйма африканцев и футболистов из балканских стран. По нынешним реалиям это, к примеру, "Колос" или "Десна", стабильный середняк элиты. Через луцкую команду прошло несколько десятков легионеров, но среди них были такие футболисты, как Папа Гуйе и Марко Девич, за счет трансферов которых в другие клубы лучане могли себе позволить комфортно существовать. И это только примеры, которые на поверхности в одном конкретно взятом клубе.

Марко Девича в "Волыне" не все уже и вспомнят

Сейчас же качественных легионеров в неграндах можно пересчитать на пальцах двух рук. И те, обычно, приходят бесплатно, так же бесплатно и уходят. Удивительнее всего, что лучшим игроком УПЛ по системе "гол+пас" сейчас является легионер. Нет, это не какая-то из бразильских звезд "Шахтера". Это 24-летний игрок сборной Люксембурга Оливье Тилль, который в 13 играх чемпионата забил 8 голов и 9 результативных передач. Он переехал в Полтаву бесплатно в зимнее трансферное окно после того, как был отчислен из состава "Уфы". Поговаривают, за регулярные нарушения режима, но утверждать на 100% этого нельзя.

Что касается украинских игроков, то уже появилось целое поколение игроков, за которых на протяжении всей их карьеры не заплатили ни одной гривны. Схема в такой ситуации простая: игрока просто подписывают на сезон или два, а потом уже принимают решения, что с ним делать дальше. Сами футболисты получают свои бонусы за подписание контрактов, но на благополучии клубов это никак не сказывается.

Вот представьте себе ситуацию, если бы за большинство переходов клубы бы платили, хотя бы по несколько сотен тысяч долларов. Получилась бы и более объективная градация уровня футболистов, их зарплат, а главное, были бы на руках живые деньги, которые можно использовать здесь и сейчас, а можно попытаться накопить, чтобы за одним разом сделать серьезную покупку. Это было бы хоть немного хоть похоже на бизнес, владельцы украинских же клубов люди из этой среды, но пока им нравится жить по таким правилам.

С таким подходом остается немного подождать и посмотреть, чтобы изменится в следующем сезоне с приходом "Металлиста" и "Кривбасса". Вдвоем ситуацию они кардинально вряд ли изменят, да и уровень сильно не поднимут, но есть надежды, что наш футбол станет хоть немного лучше.

Ранее "Телеграф" публиковал блог журналиста Дмитрия Поворознюка, который высказал свое мнение касательно нынешнего уровня украинского футбола.