"Динамо" перед матчем з "Бенфікою" провернуло несподіваний трансфер

Київський клуб підписав футболіста у Португалії.

"Біло-сині" незадовго до гостьового матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Бенфіки" підписали контракт з алжирським вихованцем "Монако" Ноа Нехаром.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Ноа подякував усім причетним до цієї угоди, а також зазначив, що це його перший професійний контракт. До речі, не варто чекати на появу алжирця в основній команді киян. Спочатку він спробує зарекомендувати себе в юнацькому колективі, який, до речі, пробився в євровесну.

"Велика гордість оголосити про підписання мого першого професійного контракту з "Динамо". Дякую моїй родині, моєму агентству VV Consulting та родичам за підтримку на цьому етапі мого життя. Починається важка частина", – написав Нехар.

Примітно, що згідно з геолокацією знімків, які прикріпив алжирець до посту, угода була оформлена в Лісабоні (Португалія), де кияни 8 грудня проведуть матч проти "Бенфіки". До речі, букмекери не на боці чемпіонів України у цьому протистоянні.