"Динамо" перед матчем с "Бенфикой" провернуло неожиданный трансфер

Киевский клуб подписал футболиста в Португалии.

"Бело-синие" незадолго до гостевого матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против "Бенфики" подписали контракт с алжирским воспитанником "Монако" Ноа Нехаром.

Об этом сообщил сам футболист на своей страничке в Instagram.

Ноа поблагодарил всех причастных к этой сделке, а также отметил, что это его первый профессиональный контракт. К слову, не стоит ждать появления алжирца в основной команде киевлян. Для начала он попробует зарекомендовать себя в юношеском коллективе, который, к слову, пробился в евровесну.

"Большая гордость объявить о подписании моего первого профессионального контракта с "Динамо". Спасибо моей семье, моему агентству VV Consulting и родственникам за поддержку на этом этапе моей жизни. Начинается тяжелая часть", – написал Нехар.

Примечательно, что по геолокации снимков, которые прикрепил алжирец к посту сделка была оформлена в Лиссабоне (Португалия), где киевляне 8 декабря проведут матч против "Бенфики". К слову, букмекеры не на стороне чемпионов Украины в этом противостоянии.