"Бенфика" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

“Бело-синие" сыграют в гостях.

Киевское "Динамо", которое на днях разгромило "Верес" в чемпионате Украины (0:3), 8 декабря проведет выездную встречу 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 против португальской "Бенфики". В прямом эфире в Украине матч покажет megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Бенфика" — "Динамо" пройдет в Лиссабоне в среду, 8 декабря, на стадионе "Эштадиу ду Бенфика", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция игры будет доступна на платформе megogo (требуется подписка). "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, в ходе которого у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а по окончании игры — видео лучших моментов встречи.

Добавим, что "Динамо" потеряло даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках. А вот "Бенфика" может еще побороться за плей-офф Лиги чемпионов. Для этого португальцам надо обязательно победить киевлян и надеяться на осечку "Барселоны" в игре с "Баварией".

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе Е Лиги чемпионов

Отметим, в первом круге "Бенфика" не сумела обыграть "Динамо" в Киеве (0:0).