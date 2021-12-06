"Бенфіка" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

"Біло-сині" зіграють у гостях.

Київське "Динамо", яке днями розгромило "Верес" у чемпіонаті України (0:3), 8 грудня проведе виїзну зустріч 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти португальської "Бенфіки". У прямому ефірі в Україні матч покаже megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Бенфіка" — "Динамо" пройде в Лісабоні в середу, 8 грудня, на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Пряма відеотрансляція гри буде доступна на платформі megogo (потрібна підписка). "Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, в ході якого у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а після закінчення гри відео кращих моментів зустрічі.

Додамо, що "Динамо" втратило навіть теоретичні шанси на продовження боротьби у єврокубках. А ось "Бенфіка" може ще поборотися за плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього португальцям треба обов’язково перемогти киян та сподіватися на осічку "Барселони" у грі з "Баварією".

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі Е Ліги чемпіонів

Зазначимо, у першому колі "Бенфіка" не зуміла обіграти "Динамо" у Києві (0:0).