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"Динамо" на виїзді розгромило "Верес", але не змогло обійти "Шахтар" у таблиці УПЛ

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

Кияни забили набагато менше за принципового суперника.

"Динамо" у матчі 17-го туру української Прем’єр-ліги на виїзді розгромило "Верес" — 3:0, хоча спочатку гра могла і не відбутися.

Кияни вийшли вперед уже на 21-й хвилині, відзначився Беньямін Вербіч, для якого цей м’яч став першим в УПЛ за останній рік. Після перерви словенець оформив дубль, вдало опинившись перед чужою брамою. Третій м’яч в активі Віктора Циганкова, який скористався розкішним пасом Дениса Гармаша.

Міг київський клуб виграти і більший, але Віктор Циганков не зміг реалізувати пенальті. Спочатку півзахисник відзначився, але потім довелося перебити удар через порушення процедури, і Циганков змастив.

Завдяки цій перемозі "Динамо" набрало 44 очки та наздогнало "Шахтар". На першому місці залишився донецький клуб, у якого більше забитих м’ячів — 47 проти 46, при цьому різниця забитих та пропущених обох команд дорівнює (+38).

Як раніше повідомляв "Телеграф", у п’ятницю донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Львовом". Наступного тижня українські гранди мають зіграти заключні матчі в групі Ліги чемпіонів, але на турнірне становище це ніяк не вплине. Обидві команди гарантовано займуть останні місця.

Теги:
#ФК Шахтар #УПЛ #ФК Динамо (Київ)
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