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"Шахтар" познущався зі "Львова", відправивши у ворота суперника шість м’ячів

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Тете забив один із найважливіших м’ячів команди Новина оновлена 03 грудня 2021, 19:10
Тете забив один із найважливіших м’ячів команди

Хоча спочатку донеччани й програвали.

"Шахтар" у матчі 17-го туру УПЛ у Києві розгромив ФК "Львів" із рахунком 6:1.

Львів’яни несподівано вийшли вперед на 17-й хвилині завдяки шикарному удару Ернеста, але "гірники" ще до перерви зуміли зрівняти цифри на табло. Михайло Мудрик увірвався до штрафного майданчика, де на ньому порушили правил. З пенальті Тете потужно пробив під перекладину – 1:1.

А ось після перерви на полі була одна команда. Педріньо, Артем Бондаренко, Марлос (з пенальті), Тарас Степаненко та Юхим Конопля добили суперника. Також особливо постарався Михайло Мудрик, який, крім пенальті, віддав три результативні передачі.

Така впевнена перемога допомогла "Шахтарю" вийти на перше місце у чемпіонаті України, випередивши на три очки "Динамо". Київський клуб свою зустріч 17-го туру проведе у суботу, суперник – ФК "Львів".

Як раніше повідомляв Телеграф, "Шахтар" може повернути до складу легендарного форварда. Гладкий вже виступав у "Шахтарі" протягом шести сезонів із невеликою паузою. У складі донецької команди нападник провів 185 матчів у всіх турнірах та забив 65 м’ячів.

Теги:
#ФК Шахтар #УПЛ #ФК Львів
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