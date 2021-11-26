"Шахтар" може повернути до складу легендарного форварда

Але для переходу Гладкого є один аспект.

Донецький "Шахтар" після вильоту з єврокубків замислився над посиленням.

Як повідомляє портал Meta-ratings.com.ua, "гірники" вже провели переговори з колишнім футболістом. Ініціатива цього трансферу походить від головного тренера, італійця Роберто Де Дзербі, якому сподобалася гра 34-річного форварда в очній зустрічі.

Але для переходу потрібно, що Гладкий сам домовився із "Зорею", якій зараз належить, про дострокове розірвання контракту у зимове трансферне вікно. Діюча угода з луганчами у форварда спливає наступного літа.

Гладкий вже виступав у "Шахтарі" протягом шести сезонів із невеликою паузою. У складі донецької команди нападник провів 185 матчів у всіх турнірах та забив 65 м’ячів.

Раніше "Телеграф" публікував думку щодо вильоту українських клубів із єврокубків. Нагадаємо, вперше за 14 років жоден український клуб не зміг пробитися у весняну частину плей-офф єврокубків. "Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця у групі Ліги чемпіонів, а "Зоря" стала третьою у групі Ліги конференцій.