Рус

"Шахтар" програв "Інтеру" та припинив боротьбу в єврокубках (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
201
"Інтер" — "Шахтар" Новина оновлена 24 листопада 2021, 22:32
"Інтер" — "Шахтар"

"Гірники" не побачать євровесни цього сезону.

У середу, 24 листопада, донецький "Шахтар", гравець якого нещодавно майже перейшов до російського клубу, проводив гостьовий поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Зустріч відбулася у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" та завершилася з рахунком 2:0 на користь "Нерадзуррі".

У першому таймі донеччани класно виглядали у грі з більш іменитим суперником, проте міланці все ж таки були наполегливішими в атаці. Спочатку "Нерадзуррі" забили два голи, які справедливо не були зараховані, а вже у другому таймі в ворота Трубіна влетіли два мʼячі. Едін Джеко двічі засмутив "Гірників".

Повний відеоогляд зустрічі:

За підсумками 5 турів "Гірники" набрали всього одне очко і не зможуть піднятися вище 4-го місця. Таким чином, "Шахтар" слідом за "Динамо" достроково залишає єврокубки. Остання гра з "Шерифом" матиме товариський характер для донеччан. Цей матч відбудеться 7 грудня у Києві.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі D Ліги чемпіонів
Турнірне становище команд у групі D Ліги чемпіонів

Зазначимо, у першому колі "Шахтар" та "Інтер" зіграли внічию в Києві (0:0).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Інтер (Мілан) #Ліга чемпіонів
Андрій Єрмак
Україна
День народження Єрмака святкували у президентській резиденції: журналісти дізналися деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Андрій Єрмак
День народження Єрмака святкували у президентській резиденції: журналісти дізналися деталі
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 24 листопада: транш МВФ, мітинг антиприщепників, новий канцлер Німеччини
Дата публікації
Категорія
"Інтер" — "Шахтар"
"Шахтар" програв "Інтеру" та припинив боротьбу в єврокубках (відео)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Микола Тищенко
У "Слузі народу" не визначилися з новим головою КМДА, але це точно не Тищенко
Дата публікації
Категорія
Порожнє ліжко у в'язниці
У в'язниці в Тбілісі знайшли померлим 32-річного українця: що відомо