"Шахтар" програв "Інтеру" та припинив боротьбу в єврокубках (відео)

"Гірники" не побачать євровесни цього сезону.

У середу, 24 листопада, донецький "Шахтар", гравець якого нещодавно майже перейшов до російського клубу, проводив гостьовий поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Зустріч відбулася у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" та завершилася з рахунком 2:0 на користь "Нерадзуррі".

У першому таймі донеччани класно виглядали у грі з більш іменитим суперником, проте міланці все ж таки були наполегливішими в атаці. Спочатку "Нерадзуррі" забили два голи, які справедливо не були зараховані, а вже у другому таймі в ворота Трубіна влетіли два мʼячі. Едін Джеко двічі засмутив "Гірників".

Повний відеоогляд зустрічі:

За підсумками 5 турів "Гірники" набрали всього одне очко і не зможуть піднятися вище 4-го місця. Таким чином, "Шахтар" слідом за "Динамо" достроково залишає єврокубки. Остання гра з "Шерифом" матиме товариський характер для донеччан. Цей матч відбудеться 7 грудня у Києві.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд у групі D Ліги чемпіонів

Зазначимо, у першому колі "Шахтар" та "Інтер" зіграли внічию в Києві (0:0).