Футболіст "Шахтаря" підписав попередній контракт із російським клубом

Мампассі може перебратися до Москви найближчим часом.

Захисник "Шахтаря" Марк Мампассі, яким активно цікавиться "Локомотив", підписав попередню угоду з московським клубом. Про це повідомив журналіст Олег Ящук в ефірі програми "Футбольний формат".

За даними джерела, цю інформацію він отримав від представників Маріуполя, за який 18-річний футболіст зараз виступає на правах оренди.

За даними ЗМІ, раніше "Локомотив" пропонував "Шахтарю" за футболіста близько 4 мільйонів євро. Також були повідомлення, що гравець може взяти російський паспорт, щоб не рахуватися легіонером у чемпіонаті Росії, а також виступати за національну команду сусідів країни.

Нинішнього сезону чемпіонату Української Прем’єр-ліги Мампассі провів 12 матчів і встиг відзначитися гольовою передачею.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший український захисник Ярослав Ракицький найближчим часом може залишити російський "Зеніт". Незважаючи на розмови, Ракицький у вівторок урятував команду від поразки у матчі 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти "Мальме" (1:1). Футболіст на останніх хвилинах реалізував пенальті.