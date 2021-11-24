Ракицький врятував "Зеніт" від ганьби, "Челсі" громить "Ювентус": результати матчів Ліги чемпіонів 23 листопада (відео)

У Лізі чемпіонів 2021/22 стартував 5-й тур.

У вівторок, 23 листопада, були зіграні перші 8 матчів 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, зокрема київське "Динамо" дало бій "Баварії" на НСК "Олімпійський" (1:2).

Крім того, у групі "Динамо" "Барселона" та "Бенфіка" зіграли внічию, що означає виліт киян з єврокубків. Зазначимо, "Челсі" розгромив "Ювентус", а "Аталанта" Руслана Маліновського у грі з 6 голами зіграла внічию з "Янг Бойз". "Зеніт" зумів врятуватися у грі з "Мальме", причому рятівний гол за пітерців забив Ярослав Ракицький.

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 23 листопада:

"Вільярреал" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

"Динамо" Київ — "Баварія" 1:2

"Барселона" — "Бенфіка" 0:0

"Лілль" — "Зальцбург" 1:0

"Мальме" — "Зеніт" 1:1

"Севілья" — "Вольфсбург" 2:0

"Челсі" — "Ювентус" 4:0

"Янг Бойз" — "Аталанта" 3:3

Відеоогляди всіх матчів будуть доступні тут пізніше.

"Телеграф" нагадує, що київське "Динамо" U-19 чудово виступає в Юнацькій лізі УЄФА. 23 листопада "Біло-сині" вдруге в сезоні переграли однолітків з "Баварії" (2:1). Додамо, що 24 листопада "Шахтар" має зіграти поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів з "Інтером". Цю зустріч покажуть в Україні, а букмекери скептично поставилися до шансів на успіх "Гірників".