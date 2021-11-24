Ракицкий спас "Зенит" от позора, "Челси" громит "Ювентус": результаты матчей Лиги чемпионов 23 ноября

В Лиге чемпионов 2021/22 стартовал 5-й тур.

Во вторник, 23 ноября, были сыграны первые 8 матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, в частности киевское "Динамо" дало бой "Баварии" на НСК "Олимпийский" (1:2).

Кроме того, в группе "Динамо" "Барселона" и "Бенфика" сыграли вничью, что означает вылет киевлян из еврокубков. Отметим, "Челси" разгромил "Ювентус", а "Аталанта" Руслана Малиновского в игре с 6 голами сыграла вничью с "Янг Бойз". "Зенит" сумел спастись в игре с "Мальме", причем спасительный гол за питерцев забил Ярослав Ракицкий.

Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 ноября:

"Вильярреал" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

"Динамо" Киев — "Бавария" 1:2

"Барселона" — "Бенфика" 0:0

"Лилль" — "Зальцбург" 1:0

"Мальме" — "Зенит" 1:1

"Севилья" — "Вольфсбург" 2:0

"Челси" — "Ювентус" 4:0

"Янг Бойз" — "Аталанта" 3:3

Видеообзоры всех матчей будут доступны здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что киевское "Динамо" U-19 отлично выступает в Юношеской лиге УЕФА. 23 ноября "Бело-синие" во второй раз в сезоне переиграли одногодок из "Баварии" (2:1). Добавим, что 24 ноября "Шахтеру" предстоит сыграть поединок 5-го тура Лиги чемпионов с "Интером". Эту встречу покажут в Украине, а букмекеры скептически отнеслись к шансам на успех "Горняков".