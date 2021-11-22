"Інтер" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

"Гірники" повинні перемагати.

Донецький "Шахтар", який днями обіграв "Рух" (0:2) у 15-му турі чемпіонату України, у середу, 24 листопада, проведе гостьовий поєдинок 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 проти "Інтера". Зустріч, яка розпочнеться о 19:45 за київським часом, покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Для "Гірників" ця гра має характер вирішальної, адже у разі навіть нічиєї наша команда достроково займе останнє місце у групі та вилетить з єврокубків. "Інтер" своєю чергою веде боротьбу за потрапляння до плей-офф Ліги чемпіонів з "Шерифом" та "Реалом", які свій матч 5-го туру ЛЧ проведуть у другій частині ігрового дня (початок поєдинку — о 22:00 за київським часом).

Турнірне становище команд:

Турнірне становище у групі D Ліги чемпіонів

Зазначимо, у першому колі ЛЧ "Шахтар" вистояв у Києві, зігравши з "Інтером" внічию (0:0).

Нагадаємо, головний тренер "Гірників" Роберто Де Дзербі влаштував скандал у грі з "Рухом", за що італійський фахівець отримав попередження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" знайшов 16-річного "діаманта" у Бразилії, який у майбутньому може опинитися в Україні.