"Шахтар" хоче перехопити 16-річного діаманта з Бразилії у "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті" (відео)

Донеччани працюють на перспективу.

Донецький "Шахтар", який практично припинив боротьбу в єврокубках у сезоні 2021/22 після поразки від "Реала" (2:1) у Лізі чемпіонів, шукає посилення у Бразилії.

Про це повідомляє netflu.com.br.

За інформацією джерела, 16-річний півзахисник юнацької команди "Флуміненсе" Артур Вендерроскі привернув увагу не лише іменитих "Манчестер Сіті" та "Ліверпуля", а й донецького "Шахтаря", який є одним з самих "бразильських" клубів у Європі. Повідомляється, що зараз "юний діамант" "Флуміненсе" не доступний для трансферу і підписав з клубом п’ятирічний контракт до лютого 2026 року. Проте в найближчі кілька років немає сумнівів, що з поточним прогресом атакувальний хавбек вирушить підкорювати Старий Світ. Не виключено, що "Шахтар" візьме до собе футболіста, який раніше виступав за різні юнацькі збірні Бразилії.

Футболіст має приголомшливу техніку, гарне бачення поля і чудовий удар з лівої ноги.

Нагадаємо, нещодавно екс-футболіст "Шахтаря" В’ячеслав Шевчук згадав злощасний день, коли його п’яним упіймала патрульна поліція.