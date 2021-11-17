Укр

"Шахтер" хочет перехватить 16-летнего бриллианта из Бразилии у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Артур Вендерроски Новость обновлена 17 ноября 2021, 15:30
Артур Вендерроски

Дончане работают на перспективу.

Донецкий "Шахтер", который практически прекратил борьбу в еврокубках в сезоне 2021/22 после поражения от "Реала" (2:1) в Лиге чемпионов, ищет усиление в Бразилии. 

Об этом сообщает netflu.com.br.

По информации источника, 16-летний полузащитник юношеской команды "Флуминенсе" Артур Вендерроски привлек внимание не только именитых "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но и донецкого "Шахтера", который является одним из самых "бразильских" клубов в Европе. Сообщается, что в данный момент "юный бриллиант" "Флуминенсе" не доступен для трансфера и подписал с клубом пятилетний контракт до февраля 2026 года. Тем не менее в ближайшие пару лет нет сомнений, что с текущим прогрессом атакующий хавбек отправится покорять Старый Свет. Не исключено, что "Шахтер" возьмет к себе футболиста, который ранее выступал за разные юношеские сборные Бразилии.

Футболист обладает потрясающей техникой, хорошим виденьем поля и отличным ударом с левой ноги.

Напомним, недавно экс-футболист "Шахтера" Вячеслав Шевчук вспомнил злополучный день, когда его пьяным поймала патрульная полиция.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Манчестер Сити #ФК Ливерпуль
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Общество
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы могут узнать о пунктах вакцинации в режиме "онлайн"
Где в Украине вакцинируют от коронавируса: появилась карта с наличием прививок в реальном времени
Дата публикации
Категория
На месте убийства работали сотрудники разных ведомств
На Луганщине патрульный убил 24-летнего коллегу: фото, видео, все детали
Дата публикации
Категория
На учебу выйдут учащиеся всех классов
Дистанционка закончилась: в Киеве и Львове школьников возвращают за парты
Дата публикации
Категория
После задержания мужчину осмотрели медики.
С топором на полицию: на Киевщине задержали неадеквата, который угрожал взорвать дом (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Игры плей-офф пройдут в марте следующего года
Шансы сборной Украины пробиться на ЧМ-2022 по футболу: худший и лучший расклады накануне плей-офф