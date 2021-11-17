"Шахтер" хочет перехватить 16-летнего бриллианта из Бразилии у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" (видео)

Дончане работают на перспективу.

Донецкий "Шахтер", который практически прекратил борьбу в еврокубках в сезоне 2021/22 после поражения от "Реала" (2:1) в Лиге чемпионов, ищет усиление в Бразилии.

Об этом сообщает netflu.com.br.

По информации источника, 16-летний полузащитник юношеской команды "Флуминенсе" Артур Вендерроски привлек внимание не только именитых "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но и донецкого "Шахтера", который является одним из самых "бразильских" клубов в Европе. Сообщается, что в данный момент "юный бриллиант" "Флуминенсе" не доступен для трансфера и подписал с клубом пятилетний контракт до февраля 2026 года. Тем не менее в ближайшие пару лет нет сомнений, что с текущим прогрессом атакующий хавбек отправится покорять Старый Свет. Не исключено, что "Шахтер" возьмет к себе футболиста, который ранее выступал за разные юношеские сборные Бразилии.

Футболист обладает потрясающей техникой, хорошим виденьем поля и отличным ударом с левой ноги.

Напомним, недавно экс-футболист "Шахтера" Вячеслав Шевчук вспомнил злополучный день, когда его пьяным поймала патрульная полиция.