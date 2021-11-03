"Шахтер" не устоял в Мадриде: видеообзор матча с "Реалом"

"Горняки" забили гол, но не победили.

В среду, 3 ноября, донецкий "Шахтер", который на днях добыл впечатляющую победу над "Десной" в чемпионате Украины, провел выездной поединок против "Реала" в рамках матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Встреча состоялась в Мадриде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Победу "Реалу" принесли точные удары Карима Бензема. Сначала француз забил гол после вопиющей ошибки Трубина и Марлона, которые подарили "Сливочным" мяч, что привело к удару Карима по пустым воротам после передачи Винисиуса. А во втором тайме Бензема стал наконечником блестящей командной атаки "Королевского клуба". "Шахтер" забил гол после заброса Николая Матвиенко в штрафную. Украинский защитник исполнил навес, Алан Патрик отбросил грудью на Фернандо, который расстрел ворота Тибо Куртуа.

Видео гола Бензема:

Видео гола Фернандо:

Видео второго гола Бензема:

Лучшие моменты матча будут доступны здесь позднее.

Этот результат оставил "Шахтер" (1 очко) на последнем месте в группе D, "Реал" (9 очков) — первый. "Шериф" и "Интер" свой поединок начнут позднее.

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что в киевском матче "Реал" камня на камне не оставил от "Шахтера" (0:5).

Напомним, команда "Шахтер" U-19 уступила "Реалу" U-19 (1:0) в 4-м туре Юношеской лиги УЕФА.