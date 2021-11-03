"Шахтар" не встояв у Мадриді: відеоогляд матчу з "Реалом"

"Гірники" забили гол, але програли.

У середу, 3 листопада, донецький "Шахтар", який днями здобув вражаючу перемогу над "Десною" (4:1) у чемпіонаті України, провів виїзний поєдинок проти "Реала" у рамках матчу 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Зустріч відбулася у Мадриді та завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

Перемогу "Реал" здобув завдяки точним ударам Каріма Бензема. Спочатку француз забив гол після кричущої помилки Трубіна та Марлона, які подарували "Вершковим" м’яч, що призвело до удару Каріма по порожніх воротах після передачі Вінісіуса. А у другому таймі Бензема став наконечником блискучої командної атаки "Королівського клубу". "Шахтар" забив гол після закидання Миколи Матвієнка у штрафний майданчик. Український захисник виконав навіс, Алан Патрік відкинув грудьми на Фернандо, який розстріл ворота Тібо Куртуа.

Найкращі моменти матчу:

Цей результат залишив "Шахтар" (1 очко) на останньому місці у групі D, "Реал" (9 очок) – перший. "Шериф" та "Інтер" свій поєдинок розпочнуть пізніше.

Турнірне становище команд у групі D Ліги чемпіонів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у київському матчі "Реал" каменю на камені не залишив від "Шахтаря" (0:5).

Нагадаємо, команда "Шахтар" U-19 поступилася "Реалу" U-19 (1:0) у 4-му турі Юнацької ліги УЄФА.