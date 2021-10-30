Красивий гол 19-річного українця допоміг "Шахтарю" розгромити "Десну" (відео)

"Гірники" впевнено йдуть у чемпіонаті України.

У суботу, 30 жовтня, донецький "Шахтар", який нещодавно розправився з "Чорноморцем" (0:3) у Кубку України, розгромив "Десну" у 13-му турі чемпіонату України сезону 2021/22. Зустріч відбулася у Києві на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 4:1 на користь "Гірників".

Перемогу донеччанам принесли точні постріли Манора Соломона, Георгія Судакова, Тете та Фернандо. У гостей забитий м’яч на рахунку Дениса Безбородька. До речі, саме гол 19-річного Судакова став переможним у цьому поєдинку. За рахунку 1:1 на 27-й хвилині зустрічі Судаков із середньої дистанції пробив прямо у верхній кут воріт гостей.

Відео голу Судакова:

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Десна":

Цей успіх дозволив "Гірникам" (2-е місце, 32 очки) зберегти 3-очкове відставання від лідируючого "Динамо", "Десна" (18 очок) — дев’ята. У наступному турі донецька команда зіграє з "Колосом" (07.11.2021), чернігівський клуб — зі "Львовом" (07.11.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що воротар "Шахтаря" Трубін пропустив найкрасивіший гол 3-го туру Ліги чемпіонів.