Красивый гол 19-летнего украинца помог "Шахтеру" разгромить "Десну" (видео)

“Горняки" уверенно идут в чемпионате Украины.

В субботу, 30 октября, донецкий "Шахтер", который недавно расправился с "Черноморцем" (0:3) в Кубке Украины, разгромил "Десну" в 13-м туре чемпионата Украины сезона 2021/22. Встреча прошла в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Горняков".

Победу дончанам принесли точные выстрелы Манора Соломона, Георгия Судакова, Тете и Фернандо. У гостей забитый мяч на счету Дениса Безбородько. К слову, именно гол 19-летнего Судакова стал победным в этом поединке. При счете 1:1 на 27-й минуте встречи Судаков со средней дистанции пробил прямо в верхний угол ворот гостей.

Видео гола Судакова:

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Десна":

Этот успех позволил "Горнякам" (2-е место, 32 очка) сохранить 3-очковое отставание от лидирующего "Динамо", "Десна" (18 очков) — девятая. В следующем туре донецкая команда сыграет с "Колосом" (07.11.2021), черниговский клуб — со "Львовом" (07.11.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарь "Шахтера" Трубин пропустил самый красивый гол 3-го тура Лиги чемпионов.