Лучший гол недели в Лиге чемпионов пропустил украинский вратарь (видео)

Вратарь Анатолий Трубин наблюдал за лучшим взятием ворот недели в Лиге чемпионов прямо с ворот "Горняков".

Донецкий "Шахтера", проигравший в Киеве в 3-м туре Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" (0:5), пропустил от "Сливочных" лучший гол недели в еврокубке. Автором красивого мяча стал бразильский вингер "Королевского клуба" Винисиус Жуниор.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги чемпионов на своей страничке в Instagram.

В голосовании от УЕФА индивидуальный приз выиграл Винисиус, который оформил дубль в ворота дончан. Особенно красивым оказался второй мяч бразильца. На 56-й минуте встречи вингер ворвался в чужую штрафную, финтами накрутил нескольких защитников "Шахтера", а затем поразил ворота Анатолия Трубина с близкого расстояния.

Кроме того, в число лучших голов 3-го тура ЛЧ вошли попадания от форварда "Интера" Эдина Джеко, полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта и нападающего "Спортинга" Паулинью.

Видео лучших голов 3-го тура Лиги чемпионов:

Команда недели в Лиге чемпионов:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер" установили печальный антирекорд в Лиге чемпионов из-за своей реализации. Оба клуба не забили ни гола в текущем розыгрыше главного еврокубка.