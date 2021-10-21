Укр

Лучший гол недели в Лиге чемпионов пропустил украинский вратарь (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
49
Винисиус Жуниор в матче против "Шахтера" Новость обновлена 21 октября 2021, 16:12
Винисиус Жуниор в матче против "Шахтера"

Вратарь Анатолий Трубин наблюдал за лучшим взятием ворот недели в Лиге чемпионов прямо с ворот "Горняков".

Донецкий "Шахтера", проигравший в Киеве в 3-м туре Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" (0:5), пропустил от "Сливочных" лучший гол недели в еврокубке. Автором красивого мяча стал бразильский вингер "Королевского клуба" Винисиус Жуниор.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги чемпионов на своей страничке в Instagram.

В голосовании от УЕФА индивидуальный приз выиграл Винисиус, который оформил дубль в ворота дончан. Особенно красивым оказался второй мяч бразильца. На 56-й минуте встречи вингер ворвался в чужую штрафную, финтами накрутил нескольких защитников "Шахтера", а затем поразил ворота Анатолия Трубина с близкого расстояния.

Кроме того, в число лучших голов 3-го тура ЛЧ вошли попадания от форварда "Интера" Эдина Джеко, полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта и нападающего "Спортинга" Паулинью.

Видео лучших голов 3-го тура Лиги чемпионов:

Команда недели в Лиге чемпионов:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" и "Шахтер" установили печальный антирекорд в Лиге чемпионов из-за своей реализации. Оба клуба не забили ни гола в текущем розыгрыше главного еврокубка.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Реал #Лига Чемпионов
Мэр Киева Виталий Кличко
Киев
Кличко уже нашли замену на посту главы КГГА - источник
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко уже нашли замену на посту главы КГГА - источник
Дата публикации
Категория
Прививаться от коронавируса нужно, в первую очередь, людям с хроническими болезнями. Слухи об обратном - миф
Как "выжить" в карантин без ковид-сертификата и кому точно нельзя вакцинироваться: ответ Минздрава
Дата публикации
Категория
Депутат не сомневается, что все будет нормально
В сети появились слухи об исключении Кивы из ОПЗЖ: что говорит нардеп и соратники по партии
Дата публикации
Категория
Масочный режим в Киеве.
В Киеве готовятся объявить "красную" зону: что известно
Дата публикации
Категория
Тепло продлится до конца недели, но не во всех областях
Украинцев ждет аномально теплая погода: как долго продлится "бабье лето"