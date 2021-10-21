"Динамо" и "Шахтер" установили антирекорд, не забив ни гола в Лиге чемпионов
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Украинские клубы не блещут реализацией.
Киевское "Динамо", которое на днях проиграло "Барселоне" (1:0), и "Шахтер", разгромно уступивший "Реалу" (0:5), не могут поразить ворота соперников в Лиге чемпионов на протяжении трех матчей подряд, что является новым антирекордом турнира.
Об этом сообщает ua-football.
По информации источника, отечественные гранды стали первыми клубами из одной страны (две или более команд), которые не сумели забить ни гола в первом круге главного еврокубка. Досадная статистика показывает серьезные проблемы обоих коллективов в атаке.
Киевляне после трех матчей занимают последнее место в группе Е с общей разницей мячей 0:6. У "Горняков" дела обстоят еще хуже — последнее место в квартете D и разница голов 0:7. Если ситуация не изменится, то главные команды Украины останутся без евровесны.
Ранее "Телеграф" сообщал, что киевский паб показывал посетителям пиратскую русскоязычную трансляцию матча "Барселона" — "Динамо", а не официальную украинскую.
Напомним, на матче юношеских команд "Динамо" и "Шахтера" произошел невероятный комментаторский ляп.
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