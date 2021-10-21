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Кращий гол тижня в Лізі чемпіонів пропустив український воротар (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Вінісіус Жуніор в матчі проти "Шахтаря" Новина оновлена 21 жовтня 2021, 16:12
Вінісіус Жуніор в матчі проти "Шахтаря"

Воротар Анатолій Трубін спостерігав за кращим взяттям воріт тижня в Лізі чемпіонів прямо з воріт "Гірників".

Донецький "Шахтаря", який програв в Києві в 3-му турі Ліги чемпіонів мадридському "Реалу" (0:5), пропустив від "Вершкових" кращий гол тижня в єврокубку. Автором красивого м’яча став бразильський вінгер "Королівського клубу" Вінісіус Жуніор.

Про це повідомляє прес-служба Ліги чемпіонів на своїй сторінці в Instagram.

У голосуванні від УЄФА індивідуальний приз виграв Вінісіус, який оформив дубль у ворота донеччан. Особливо красивим виявився другий м’яч бразильця. На 56-й хвилині зустрічі вінгер увірвався в чужу штрафну, фінтами накрутив кількох захисників "Шахтаря", а потім вразив ворота Анатолія Трубіна з близької відстані.

Крім того, в число кращих голів 3-го туру ЛЧ увійшли попадання від форварда "Інтера" Едіна Джеко, півзахисника "Ліверпуля" Набі Кейта і нападника "Спортінга" Паулінью.

Відео кращих голів 3-го туру Ліги чемпіонів:

Команда тижня в Лізі чемпіонів:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" і "Шахтар" встановили сумний антирекорд в Лізі чемпіонів через свою реалізацію. Обидва клуби не забили ні голу в поточному розіграші головного єврокубка.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Реал #Ліга чемпіонів
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