Кращий гол тижня в Лізі чемпіонів пропустив український воротар (відео)

Воротар Анатолій Трубін спостерігав за кращим взяттям воріт тижня в Лізі чемпіонів прямо з воріт "Гірників".

Донецький "Шахтаря", який програв в Києві в 3-му турі Ліги чемпіонів мадридському "Реалу" (0:5), пропустив від "Вершкових" кращий гол тижня в єврокубку. Автором красивого м’яча став бразильський вінгер "Королівського клубу" Вінісіус Жуніор.

Про це повідомляє прес-служба Ліги чемпіонів на своїй сторінці в Instagram.

У голосуванні від УЄФА індивідуальний приз виграв Вінісіус, який оформив дубль у ворота донеччан. Особливо красивим виявився другий м’яч бразильця. На 56-й хвилині зустрічі вінгер увірвався в чужу штрафну, фінтами накрутив кількох захисників "Шахтаря", а потім вразив ворота Анатолія Трубіна з близької відстані.

Крім того, в число кращих голів 3-го туру ЛЧ увійшли попадання від форварда "Інтера" Едіна Джеко, півзахисника "Ліверпуля" Набі Кейта і нападника "Спортінга" Паулінью.

Відео кращих голів 3-го туру Ліги чемпіонів:

Команда тижня в Лізі чемпіонів:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" і "Шахтар" встановили сумний антирекорд в Лізі чемпіонів через свою реалізацію. Обидва клуби не забили ні голу в поточному розіграші головного єврокубка.