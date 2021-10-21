"Динамо" і "Шахтар" встановили антирекорд, не забивши жодного гола в Лізі чемпіонів

Українські клуби не блищать реалізацією.

Київське "Динамо", яке днями програло "Барселоні" (1:0), і "Шахтар", осоромлений "Реалом" (0: 5), не можуть вразити ворота суперників в Лізі чемпіонів протягом трьох матчів поспіль, що є новим антирекордом турніру.

Про це повідомляє ua-football.

За інформацією джерела, вітчизняні гранди стали першими клубами з однієї країни (дві або більше команд), які не зуміли забити ні голу в першому колі головного єврокубка. Прикра статистика показує серйозні проблеми обох колективів в атаці.

Кияни після трьох матчів посідають останнє місце в групі Е із загальною різницею м’ячів 0:6. У "Гірників" справи йдуть ще гірше — останнє місце в квартеті D і різниця голів 0:7. Якщо ситуація не зміниться, то головні команди України залишаться без євровесни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що київський паб показував відвідувачам піратську російськомовну трансляцію матчу "Барселона" — "Динамо", а не офіційну українську.

Нагадаємо, на матчі юнацьких команд "Динамо" і "Шахтаря" відбувся неймовірний коментаторський ляп.