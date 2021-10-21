У київському Porter Pub матч "Динамо" з "Барселоною" показували на російському каналі, що викликало обурення українців

У пабі вирішили показати піратську трансляцію російською мовою.

Український спортивний журналіст Андрій Сеньків розповів, що йому довелося дивитися російськомовну піратську трансляцію матчу "Барселона" — "Динамо" (1:0) в одному з київських барів.

Про це журналіст розповів на своїй сторінці в Facebook.

Сеньків розповів, що після матчу "Оболоні" він з друзями попрямував до найближчого бару для перегляду поєдинку Ліги чемпіонів "Барселона" — "Динамо". В результаті компанія опинилася в Porter Pub біля метро Героїв Дніпра. У пабі показували гру, однак робили це не на megogo (офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні), а на російському Матч ТВ, що викликало обурення Андрія. Крім того, журналіст розповів, що персонал спілкувався з ними російською мовою.

"У мене два питання до Porter Pub: ви ж розумієте, що це незаконно? У нас офіційний транслятор єврокубків — MEGOGO. І друге — чому саме російська піратка?" — публічно звернувся Сеньків до пабу, опублікувавши відео з закладу.

Андрій Сеньків розповів про свій похід в київський паб

Додамо, що більшість підписників підтримали журналіста.

Українці були незадоволені російськомовної трансляцією матчу в київському пабі

"Телеграф" нагадує, що в наступному турі Ліги чемпіонів "Динамо" знову зіграє з "Барселоною", але на цей раз вдома. Ця гра відбудеться 2 листопада.

Раніше "Телеграф" повідомляв про конфлікт між головним тренером "Біло-синіх" Мірчею Луческу і форвардом Владиславом Супрягою.