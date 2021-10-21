Укр

В киевском Porter Pub матч "Динамо" с "Барселоной" показывали на российском канале, что вызвало возмущение украинцев

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Барселона" - "Динамо" Новость обновлена 21 октября 2021, 12:13
"Барселона" - "Динамо"

В пабе решили показать пиратскую трансляцию на российском языке.

Украинский спортивный журналист Андрей Сенькив рассказал, что ему довелось смотреть русскоязычную пиратскую трансляцию матча "Барселона" — "Динамо" (1:0) в одном из киевских баров.

Об этом журналист поведал на своей страничке в Facebook.

Сенькив рассказал, что после матча "Оболони" он с друзьями направился в ближайший бар для просмотра поединка Лиги чемпионов "Барселона" — "Динамо". В итоге компания оказалась в Porter Pub возле метро Героев Днепра. В пабе показывали игру, однако делали это не на megogo (официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине), а на российском Матч ТВ, что вызвало негодование Андрея. Кроме того, журналист рассказал, что персонал общался с ними на русском языке.

"У меня два вопроса к Porter Pub: вы же понимаете, что это незаконно? У нас официальный транслятор еврокубков — MEGOGO. И второе — почему именно российская пиратка?" — публично обратился Сенькив к пабу, опубликовав видео из заведения.

Андрей Сенькив рассказал о своем походе в киевский паб
Андрей Сенькив рассказал о своем походе в киевский паб

Добавим, что большинство подписчиков поддержали журналиста.

Украинцы были недовольны русскоязычной трансляцией матча в киевском пабе
Украинцы были недовольны русскоязычной трансляцией матча в киевском пабе

"Телеграф" напоминает, что в следующем туре Лиги чемпионов "Динамо" вновь сыграет с "Барселоной", но на этот раз дома. Эта игра состоится 2 ноября.

Ранее "Телеграф" сообщал о конфликте между главным тренером "Бело-синих" Мирчей Луческу и форвардом Владиславом Супрягой.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Барселона #Лига Чемпионов
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