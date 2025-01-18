Скло та камінь в одному пам'ятнику: як виглядає могила путініста Олега Табакова, який підтримав анексію Криму

За життя Табаков був шовіністом і активно підтримував агресивну політику Путіна

Олег Табаков – відомий російський актор та театральний режисер, який помер у 2018 році. Через три роки на могилі артиста встановили незвичайний пам’ятник, який відрізняється від інших постаментів на Новодівичому цвинтарі, де поховані багато російських знаменитостей.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає пам’ятник Олегу Табакову, і що він за життя говорив про Україну.

Олег Табаков — як виглядає могила артиста

Олег Табаков – радянський та російський артист і театральний режисер. Він помер у березні 2018 року на 83 році життя. Актора з почестями поховали на Новодівичому цвинтарі в Москві. Через деякий час після похорону шанувальники почали запитувати у вдови Табакова Марини Зудіної, чому вона не встановить пам’ятник на могилі чоловіка замість звичайного дерев’яного хреста.

Тоді Зудіна пояснювала громадськості, що із встановленням пам’ятника Олегу Табакову виникли проблеми. Все через пандемію коронавірусу, що розбушувалась у той час.

Зрештою у 2021 році все ж таки вдалося виготовити та встановити пам’ятник Олегу Табакову. Художник Микола Симонов та скульптор Андрій Наліч створили композицію із темно-зеленого мармуру та скла. І це відрізняє пам’ятник від решти могил знаменитостей на Новодівичому кладовищі.

"Мені хотілося, щоб у пам’ятнику було життя. Зелений — це колір життя, крім того, поєднання скла та мармуру дуже незвичайне. Напевно, ми перші на Новодівичому поєднали скло та камінь в одній пам’ятці", — розповіла на відкритті пам’ятника вдова Табакова Марина Зудіна. .

Олег Табаков — що він говорив про Україну

За життя Олег Табаков не застав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке розпочалося 2022 року. Проте, з великою ймовірністю можна сказати, що він підтримав би агресивну політику Путіна, як робив це ще до смерті.

Відомо, що Табаков підтримував анексію Криму та називав українців "братським народом", заявляючи, що у нас із росіянами одна культура та культурний простір.

"У мене є своя тверда позиція і щодо подій, що відбуваються в наших відносинах з братнім народом, і щодо російської та української культур, які я вважав і вважаю єдиним цілим", — говорив Табаков.

Олег Табаков за життя підтримував політику Путіна. Фото: Getty Images

Крім того, артист був одним із рупорів кремлівської пропаганди. Зокрема, він підтримував наративи про те, що це Україна "бомбіт Донбас".

"Соромно за ті гидоти, які вони роблять, вбиваючи людей і руйнуючи їхнє житло", — говорив Табаков, повторюючи методички російських пропагандистів.

Олег Табаков. Фото: Getty Images

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