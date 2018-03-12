Умер известный актер Олег Табаков

В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Артисту было 82 года. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. В последние минуты семья была рядом с артистом.

Табаков был госпитализирован днем 27 ноября 2017 года. Артист пришел на плановый прием к стоматологу, откуда был срочно доставлен в реанимацию. Как рассказали в театре "Табакерка", актеру в частной столичной клинике ставили имплантаты. Позже стало известно, что у Табакова диагностировали сепсис. Каким образом артист получил заражение крови, не уточнялось.

Здоровье актера резко ухудшилось днем 28 ноября. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и установили трахеостому - искусственное дыхательное горло – трубка, которая помещается в трахею. Позже состояние Олега Павловича удалось стабилизировать.

В первых числах января 2018 года у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что артист реагировал на осмотр и предъявлял жалобы на умеренную боль в области легких, где был установлен дренаж.

По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. Но улучшения оказались временными. 30 января в СМИ распространилась тревожная информация о состоянии Табакова. Говорили, что у прославленного артиста начались судороги и, вероятно, отказывает головной мозг.

12 марта Олег Табаков скончался. Табаков известен по фильмам "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Москва слезам не верит", "Человек с бульвара Капуцинов". Артист также работал художественным руководителем МХТ имени Чехова и "Табакерки".