Коментатор "Динамо" радів голу "Шахтаря", переплутавши команди (відео)

Коментаторський ляп стався на грі юнацьких команд.

У суботу, 2 жовтня, в матчі юнацьких команд "Динамо" і "Шахтаря", основи яких зіграють завтра в рамках центрального поєдинку 10-го туру УПЛ сезону 2021/22, стався кумедний епізод.

Під час прямої відеотрансляції на клубному YouTube-каналі "Динамо" коментатор гри допустив неймовірний ляп.

У поєдинку 10-го туру молодіжної ліги "Динамо" U-19 на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві приймало "Шахтар" U-19. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 0:2, але запам’яталася насамперед коментаторським конфузом. На 4-й хвилині поєдинку нападник донеччан Данило Гончарук вийшов на побачення з кіпером "Динамо" Русланом Нещеротом, переграв його і переправив м’яч у порожні ворота. Однак коментатор матчу повідомив глядачам, що саме "Динамо" відкрило рахунок, попутно радіючи успіху. Через деякий час коментатор прийшов в себе і виправив свою помилку, назвавши подію "невеличкою хибою". Відзначимо, в трансляції деякий час був невірно вказано рахунок зустрічі.

Судячи з усього, коментатора збентежили ігрові форми команд. Незважаючи на домашній характер зустрічі, кияни грали в темній гостьовий формі, а донеччани — в білій.

Деякий час в трансляції матчу Динамо U-19 — Шахтар U-19 був вказаний неправильний рахунок

Відео конфузу доступне в мережі:

Повне відео матчу:

Відзначимо, цей успіх зміцнив лідерство "Шахтаря" в турнірній таблиці першості, "Динамо" відстає від "Гірників" на 6 очок.

Турнірна таблиця молодіжної першості

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" U-19 поступився одноліткам з "Інтера" в Юнацькій лізі УЄФА. До слова, "Динамо" U-19 в 2-му турі еврокубка розгромило "Баварію" U-19 з рахунком 0:4.