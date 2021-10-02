Рус

Коментатор "Динамо" радів голу "Шахтаря", переплутавши команди (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
"Динамо" U-19 — "Шахтар" U-19 Новина оновлена 02 жовтня 2021, 17:12
"Динамо" U-19 — "Шахтар" U-19

Коментаторський ляп стався на грі юнацьких команд.

У суботу, 2 жовтня, в матчі юнацьких команд "Динамо" і "Шахтаря", основи яких зіграють завтра в рамках центрального поєдинку 10-го туру УПЛ сезону 2021/22, стався кумедний епізод.

Під час прямої відеотрансляції на клубному YouTube-каналі "Динамо" коментатор гри допустив неймовірний ляп.

У поєдинку 10-го туру молодіжної ліги "Динамо" U-19 на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві приймало "Шахтар" U-19. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 0:2, але запам’яталася насамперед коментаторським конфузом. На 4-й хвилині поєдинку нападник донеччан Данило Гончарук вийшов на побачення з кіпером "Динамо" Русланом Нещеротом, переграв його і переправив м’яч у порожні ворота. Однак коментатор матчу повідомив глядачам, що саме "Динамо" відкрило рахунок, попутно радіючи успіху. Через деякий час коментатор прийшов в себе і виправив свою помилку, назвавши подію "невеличкою хибою". Відзначимо, в трансляції деякий час був невірно вказано рахунок зустрічі.

Судячи з усього, коментатора збентежили ігрові форми команд. Незважаючи на домашній характер зустрічі, кияни грали в темній гостьовий формі, а донеччани — в білій.

Деякий час в трансляції матчу Динамо U-19 — Шахтар U-19 був вказаний неправильний рахунок
Деякий час в трансляції матчу Динамо U-19 — Шахтар U-19 був вказаний неправильний рахунок

Відео конфузу доступне в мережі:

Повне відео матчу:

Відзначимо, цей успіх зміцнив лідерство "Шахтаря" в турнірній таблиці першості, "Динамо" відстає від "Гірників" на 6 очок.

Турнірна таблиця молодіжної першості
Турнірна таблиця молодіжної першості

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" U-19 поступився одноліткам з "Інтера" в Юнацькій лізі УЄФА. До слова, "Динамо" U-19 в 2-му турі еврокубка розгромило "Баварію" U-19 з рахунком 0:4.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар
Спікер ВР Дмитро Разумков
Політика
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спікер ВР Дмитро Разумков
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова
Дата публікації
Категорія
Ірина Венедіктова
"Це нормально, я радію": Венедіктова прокоментувала чутки про можливу відставку (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Категорія
Михайло Саакашвілі
"Саакашвілі наплював на всі норми і правила": чому експрезидента Грузії потрібно позбавити громадянства України
Дата публікації
Категорія
Електрика і газ, ілюстративне фото
Топ зовнішніх ризиків для України: прогноз на жовтень
Дата публікації
Категорія
Заморозки в Україні триватимуть до 10-го числа
Запасайтеся пледами: синоптик розповіла, як довго продовжуватимуться заморозки в Україні