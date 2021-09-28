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"Шахтар" програв "Інтеру" в Юнацькій лізі УЄФА (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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"Шахтар" — "Інтер" в Юнацької лізі УЄФА Новина оновлена 28 вересня 2021, 17:52
"Шахтар" — "Інтер" в Юнацької лізі УЄФА

Команда "Шахтаря" U-19 поступилася Інтеру U-19.

У вівторок, 28 вересня, "Шахтар" U-19, який стартував в єврокубках з розгромної перемог над однолітками з "Шерифа", в рамках матчу другого туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА приймав "Інтер" U-19. Зустріч, що проходила в Києві на стадіоні імені Баннікова, завершилася з рахунком 0:1 на користь "Нерадзуррі".

Єдиний гол у поєдинку записав на свій рахунок Чезаре Казадей. На 30-й хвилині зустрічі банальний навіс з лівого флангу привів до удару головою Казадея — кіпер "Гірників" Денис Твардовський виручити команду після пострілу в упор вже не міг.

Відеоогляд матчу "Шахтар" U-19 (Донецьк) — "Інтер" U-19 (Мілан):

"Телеграф" нагадує, що основні команди донеччан і міланців зіграють також сьогодні, 28 вересня. У Києві на НСК "Олімпійський" "Гірники" приймуть "Інтер" в рамках матчу другого туру Ліги чемпіонів, зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Цю гру можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. До слова, букмекери практично на дають шансів донеччанам на успіх.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" виграв Суперкубок України-2021.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Інтер (Мілан) #Юнацька ліга УЄФА
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