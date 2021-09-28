"Шахтар" — "Інтер": букмекери оцінили шанси команд у матчі Ліги чемпіонів

"Шахтар" зустрінеться з "Інтером".

Донецький "Шахтар" після програшу в 1-му турі Ліги чемпіонів від "Шерифа" ризикує залишитися без єврокубкової весни. У другому турі "Гірникам" належить виправляти становище в групі в грі з "Інтером", однак букмекери не вірять в успіх української команди.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

У протистоянні з "Інтером" букмекери майже не дають шансів донеччанам (коефіцієнт 6,10), на перемогу "Інтера" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,52, а нічия оцінюється в 4,60. Аналітики Парі-Матч вважають, що гра найімовірніше за все завершиться з рахунком 0:2 на користь італійської команди (коефіцієнт 7,70).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Інтер" (дані за 28 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 6,10 — нічия 4,60 — перемога "Інтера" 1,52)

Нагадаємо, "Інтер" також стартував в головному єврокубку з поразки. У Мілані "Нерадзуррі" поступилися "Реалу".

До слова "Шахтар" напередодні розправився з "Вересом" в чемпіонаті України. "Інтер", в свою чергу, поділив очки з "Аталантою" в Серії А.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій годині в Україні дивитися гру "Шахтар" — "Інтер".