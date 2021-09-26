"Шахтар" — "Інтер": де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" прийматиме "Інтер".

У вівторок, 28 вересня, "Шахтар", який днями розгромив "Верес" в чемпіонаті України, в рамках матчу 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 зіграє проти "Інтера". Зустріч в прямому ефірі в Україні покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок з "Інтером" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", початок зустрічі — о 19:45 за місцевим часом. В Україні онлайн-трансляція гри буде доступна на ОТТ-сервісі megogo (потрібна підписка, — прим. ред.). Крім того, "Телеграф" проведе текстову трансляцію зустрічі, в ході якої у нас на сайті будуть доступні відео голів.

"Телеграф" нагадує, що в 1-му турі Ліги чемпіонів і "Інтер", і "Шахтар" програли. "Нерадзуррі" поступилися "Реалу" (0:1), а "Гірники" сенсаційно програли "Шерифу" (2:0). Додамо, що на внутрішній арені "Шахтар" в останньому матчі розгромив "Верес", а "Інтер" зіграв внічию з "Аталантою" (2:2). У цій грі блискучим голом відзначився український півзахисник бергамасків Руслан Маліновський, який не був викликаний в збірну України на жовтневі матчі.