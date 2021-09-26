"Шахтер" - "Интер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Шахтер" примет "Интер".

Во вторник, 28 сентября, "Шахтер", который на днях разгромил "Верес" в чемпионате Украины, в рамках матча 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет против "Интера". Встречу в прямом эфире в Украине покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок с "Интером" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи — в 19:45 по местному времени. В Украине онлайн-трансляция игры будет доступна на ОТТ-сервисе megogo (требуется подписка, — прим. ред.). Кроме того, "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте будут доступны видео голов.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре Лиги чемпионов и "Интер", и "Шахтер" проиграли. "Нерадзурри" уступили "Реалу" (0:1), а "Горняки" сенсационно проиграли "Шерифу" (2:0). Добавим, что на внутренней арене "Шахтер" в последнем матче разгромил "Верес", а "Интер" сыграл вничью с "Аталантой" (2:2). В этой игре блестящим голом отметился украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский, который не был вызван в сборную Украины на октябрьские матчи.