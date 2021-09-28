"Шахтер" - "Интер": букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги чемпионов

"Шахтер" встретится с "Интером".

Донецкий "Шахтер" после проигрыша в 1-м туре Лиги чемпионов от "Шерифа" рискует остаться без еврокубковой весны. Во втором туре "Горнякам" предстоит исправлять положение в группе в игре с "Интером", однако букмекеры не верят в успех украинской команды.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Интер" (данные за 28 сентября):

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 6,10 — ничья 4,60 — победа "Интера" 1,52)

В противостоянии с "Интером" букмекеры почти не дают шансов дончанам (коэффициент 6,10), на победу "Интера" можно сделать ставку с коэффициентом 1,52, а ничья оценивается в 4,60. Аналитики Пари-Матч считают, что игра вероятнее всего завершится со счетом 0:2 в пользу итальянской команды (коэффициент 7,70).

Напомним, "Интер" также стартовал в главном еврокубке с поражения. В Милане "Нерадзурри" уступили "Реалу".

К слову "Шахтер" накануне расправился с "Вересом" в чемпионате Украины. "Интер", в свою очередь, в Серии А поделил очки с "Аталантой".

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