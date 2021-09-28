"Шахтер" проиграл "Интеру" в Юношеской лиге УЕФА (видео)

Команда "Шахтера" U-19 уступила Интеру U-19.

Во вторник, 28 сентября, "Шахтер" U-19, который стартовал в еврокубках с разгромной победой над одногодками из "Шерифа", в рамках матча второго тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА принимал "Интер" U-19. Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Банникова, завершилась со счетом 0:1 в пользу "Нерадзурри".

Единственный гол в поединке записал на свой счет Чезаре Казадей. На 30-й минуте встречи банальный навес с левого фланга привел к удару головой Казадея — кипер "Горняков" Денис Твардовский выручить команду после выстрела в упор уже не мог.

Видеообзор матча "Шахтер" U-19 (Донецк) – "Интер" U-19 (Милан):

"Телеграф" напоминает, что основные команды дончан и миланцев сыграют также сегодня, 28 сентября. В Киеве на НСК "Олимпийский" "Горняки" примут "Интер" в рамках матча второго тура Лиги чемпионов, встреча начнется в 19:45 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. К слову, букмекеры практически на дают шансов дончанам на успех.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины-2021.