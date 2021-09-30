"Динамо" — "Шахтар": де і коли дивитися центральний матч чемпіонату України

"Динамо" знову зіграє з "Шахтарем".

У неділю, 3 жовтня, любителі футболу зможуть насолодитися черговим українським Ель-Класіко, яке буде показано на телеканалі "2+2". "Динамо", яке програло "Шахтарю" битву за Суперкубок України-2021, спробує взяти реванш у "Гірників".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра грандів українського футболу відбудеться 3-го жовтня в Києві на НСК "Олімпійський", початок зустрічі о 19:30 за місцевим часом. У прямому ефірі в Україні поєдинок покаже телеканал "2+2". Крім того, пряма відеотрансляція зустрічі від Football Hub буде доступна на "Телеграфі". По завершенні зустрічі у нас на сайті оперативно будуть доступні відео кращих моментів гри.

Відзначимо, в чемпіонаті України ця зустріч несе ключовий характер, адже лідируюче в першості "Динамо" випереджає "Шахтар" всього на три пункти. У минулому турі "Біло-сині" без проблем обіграли "Рух", а "Шахтар" знищив "Верес".

"Телеграф" нагадує, що в останньому матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" дав бій "Інтеру" в Києві, а "Динамо" зазнало нищівної поразки від "Баварії".