"Динамо" — "Шахтар": пряма відеотрансляція матчу

"Динамо" приймає "Шахтар" в Києві.

У неділю, 3-го жовтня, відбудеться головний матч у вітчизняному футболі — українське "Ель Класіко", в рамках якого "Динамо", яке напередодні зазнало болючу поразку від "Баварії" в Лізі чемпіонів, спробує реабілітуватися перед своїми уболівальниками у матчі з "Шахтарем". У цій статті ближче до початку поєдинку буде доступна пряма відеотрансляція центрального поєдинку 10-го туру УПЛ.

"Динамо" підходить до гри в якості лідера чемпіонату України, випереджаючи "Шахтар" на три пункти. У минулому турі першості кияни без проблем розібралися з "Рухом" (0:2), а "Гірники" знищили "Верес" (4:1). Додамо, що кияни і донеччани зустрічалися зовсім недавно у грі за Суперкубок України-2021. Ця дуель пройшла на НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 3:0 на користь "Гірників".

Турнірне становище команд в УПЛ після 9-го туру.

Судити поєдинок грандів довірили Олександру Шандору, а на VAR буде працювати Катерина Монзуль.

"Динамо" в разі успіху зробить великий заділ до другого чемпіонства поспіль, а тому "Шахтар" явно налаштовується тільки на перемогу. У разі успіху "Гірників" вся боротьба в турнірі буде попереду. До слова, букмекери вважають саме підопічних Роберто Де Дзербі (головний тренер "Шахтаря") фаворитами у грі.

Додамо, що в протистоянні між лідерами вітчизняного футболу знову підвищено градус конфліктності після вересневої зустрічі. Капітани команд Андрій Пятов і Сергій Сидорчук посварилися в підтрибунному приміщенні, і справа ледь не дійшла до бійки між представниками клубів.

Центральний матч 10-го туру УПЛ "Динамо" — "Шахтар" відбудеться в столиці України на НСК "Олімпійський". Зустріч також можна подивитися по ТБ, початок поєдинку — о 19:30 за місцевим часом.