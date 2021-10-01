"Динамо" - "Шахтер": прямая видеотрансляция матча

"Динамо" принимает "Шахтер" в Киеве.

В воскресенье, 3-го октября, состоится главный матч в отечественном футболе — украинское "Эль-Класико", в рамках которого "Динамо", которое накануне потерпело болезненное поражение от "Баварии" в Лиге чемпионов, попробует реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с "Шахтером". В этой статье ближе к началу поединка будет доступна прямая видеотрансляция поединка 10-го тура УПЛ.

"Динамо" подходит к игре в качестве лидера чемпионата Украины, опережая "Шахтер" на три пункта. В прошлом туре первенства киевляне без проблем разобрались с "Рухом" (0:2), а "Горняки" уничтожили "Верес" (4:1). Добавим, что киевляне и дончане встречались совсем недавно в игре за Суперкубок Украины-2021. Эта игра прошла на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Горняков".

Турнирное положение команд в УПЛ после 9-го тура.

Судить поединок грандов доверили Александру Шандору, а на VAR будет работать Екатерина Монзуль.

"Динамо" в случае успеха сделает большой задел ко второму чемпионству подряд, а потому "Шахтер" явно настраивается только на победу. В случае успеха "Горняков" вся борьба в турнире будет впереди. К слову, букмекеры считают именно подопечных Роберто Де Дзерби (главный тренер "Шахтера") фаворитами в игре.

Добавим, что в противостоянии между лидерами отечественного футбола вновь повышен градус конфликтности после сентябрьской встречи. Капитаны команд повздорили в подтрибунном помещении, и дело едва не дошло до драки между представителями клубов.

Центральный матч 10-го тура УПЛ "Динамо" — "Шахтер" состоится в столице Украины на НСК "Олимпийский". Встречу также можно посмотреть по ТВ, начало поединка — в 19:30 по местному времени.