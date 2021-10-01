"Динамо" - "Шахтер": букмекеры с трудом назвали фаворита матча

"Шахтер" — фаворит в игре с "Динамо".

"Шахтер" и "Динамо" после "репетиции" в Суперкубке Украины-2021 двухнедельной давности проведут игру 10-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22. Букмекеры считают "Горняков" фаворитами в центральной игре 1-го круга УПЛ.

Об этом сообщает компания Пари-Матч.

По мнению специалистов, "Шахтер" является небольшим фаворитом в игре, на успех дончан можно сделать ставку с коэффициентом 2,50. В то же время триумф "Бело-синих" и ничья менее вероятны — 2,75 и 3,40 соответственно. Однако, вероятнее всего. встреча завершится ничьей 1:1, считают аналитики Пари-Матч (коэффициент — 6,30.)

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины "Динамо" — "Шахтер" (данные за 1 октября):

Пари-Матч: (победа "Динамо" 2,75 — ничья 3,40 — победа "Шахтера" 2,50)

"Телеграф" напоминает, что киевляне подходят к игре в разбитом состоянии, ведь на днях чемпионов Украины уничтожили в Мюнхене в рамках матча Лиги чемпионов. "Шахтер", в свою очередь, довольно хорошо смотрелся в домашней игре с "Интером", добыв первое очко в главном еврокубке. Что касается внутренней арене, тот тут у "Бело-синих" все хорошо. После победы над "Рухом" киевляне продолжают лидировать в первенстве, опережая "Шахтер" на три балла. К слову, дончане в последней игре УПЛ разгромили "Верес".

Ранее "Телеграф" сообщал, где і когда смотреть матч "Динамо" — "Шахтер".