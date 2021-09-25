Гармаш принес победу "Динамо" над "Рухом" (видео)

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате Украины.

В субботу, 25 сентября , "Динамо", которое на днях уступило "Шахтеру" в Суперкубке Украины-2021, в рамках матча 9-го тура УПЛ сезона 2021/22 проводило выездной поединок против "Руха". Встреча состоялась во Львове на одноименной арене и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Победу киевлянам обеспечила игра Дениса Гармаша в первом тайме. Сначала хавбек заработал пенальти на ровном месте, а затем отличился сам. 11-метровый для "Бело-синих" реализовал Виктор Цыганков.

Полный видеообзор встречи:

Этот успех позволил "Динамо" (25 очков) продолжить единолично возглавлять турнирную таблицу украинского первенства, "Рух" (8 очков) — девятый. В следующем туре "Бело-синих" ожидает важнейшая игра против "Шахтера", а львовский коллектив отправится в гости к "Мариуполю". Матчи состоятся 3-го и 1-го октября соответственно.

Отметим, "Шахтер" свою игру 9-го тура УПЛ также выиграл. "Горняки" разгромили "Верес". К слову, после матча за Суперкубок-2021 в "Динамо" пожаловались на поведение тренерского штаба "Горняков".