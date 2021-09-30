"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть центральный матч чемпионата Украины

"Динамо" вновь сыграет с "Шахтером".

В воскресенье, 3 октября, любители футбола смогут насладиться очередным украинским Эль-Класико, которое будет показано на телеканале "2+2". "Динамо", проигравшее "Шахтеру" битву за Суперкубок Украины-2021, попробует взять реванш у "Горняков".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра грандов украинского футбола состоится 3-го октября в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи — в 19:30 по местному времени. В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "2+2". Кроме того, прямая видеотрансляция встречи от Football Hub будет доступна на "Телеграфе". По завершении встречи у нас на сайте оперативно будут доступны видео лучших моментов игры.

Отметим, в чемпионате Украины эту встреча несет ключевой характер, ведь лидирующее в первенстве "Динамо" опережает "Шахтер" всего на три пункта. В прошлом туре "Бело-синие" без проблем обыграли "Рух", а "Шахтер" уничтожил "Верес".

"Телеграф" напоминает, что в последнем матче Лиги чемпионов "Шахтер" дал бой "Интеру" в Киеве, а "Динамо" потерпело сокрушительное поражение от "Баварии".