Укр

Капитаны "Динамо" и "Шахтера" поскандалили на матче: вскрылись подробности

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Шахтер" - "Динамо" Новость обновлена 30 сентября 2021, 15:47
"Шахтер" - "Динамо"

Конфликт уже замяли.

В матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" — "Динамо" (3:0) между капитанами команд и игроками сборной Украины Андреем Пятовым и Сергеем Сидорчуком случился конфликт в подтрибунном помещении.

Детали происшествия рассказал журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале ТаТоТаке.

Скандальная история возникла в подтрибунном помещении, когда игроки на перерыве шли параллельно в свои раздевалки. Сидорчук сделал замечание Пятову по поводу действий персонала и тренеров донецкой команды, которые выбежали на поле, чтобы поскандалить. На это вратарь "Горняков" заявил, что Сергею стоит смотреть за своими игроками, которые с первых минут начали давить на рефери.

До кулаков дело не дошло, хотя определенный градус напряжения в разговоре лидеров сборной Украины чувствовался. Кроме того, дошло и до перепалки представителей "Динамо" и "Шахтера". В итоге Пятов, выходя на второй тайм, дождался Сидорчука, и соперники "отбили кулачки", а инцидент был исчерпан.

"Телеграф" напоминает, что победу в Суперкубке Украины одержал "Шахтер", который отгрузил в ворота "Динамо" три безответных мяча.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Андрей Пятов #Сергей Сидорчук
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