Капітани "Динамо" і "Шахтаря" поскандалили на матчі: розкрилися подробиці

Конфлікт вже зам’яли.

У матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" — "Динамо" між капітанами команд і гравцями збірної України Андрієм П’ятовим і Сергієм Сидорчук трапився конфлікт в підтрибунному приміщенні.

Деталі події розповів журналіст Михайло Співаковський на YouTube-каналі ТаТоТаке.

Скандальна історія виникла в підтрибунному приміщенні, коли гравці на перерві паралельно йшли в свої роздягальні. Сидорчук зробив зауваження Пятову з приводу дій персоналу і тренерів донецької команди, які вибігли на поле, щоб поскандалити. На це воротар "Гірників" заявив, що Сергію варто дивитися за своїми гравцями, які з перших хвилин почали тиснути на рефері.

До кулаків справа не дійшла, хоча певний градус напруги в розмові лідерів збірної України відчувався. Крім того, дійшло і до перепалки представників "Динамо" і "Шахтаря". В результаті Пятов, виходячи на другий тайм, дочекався Сидорчука, і суперники "відбили кулачки", а інцидент був вичерпаний.

"Телеграф" нагадує, що перемогу в Суперкубку України здобув "Шахтар", який відвантажив у ворота "Динамо" три м’ячі.